Источник материала: БT

Заглушила материнские чувства наркотиками. Минчанка оставила своего новорожденного ребенка в притоне на три дня. В милицию обратилась ее знакомая. Женщина сообщила, что подруга не выходит на связь. Кроме того, неизвестно, где ее ребенок - малышу менее 2 месяцев. Оперативно правоохранители нашли мать. Оказалось, что дама в больнице, она под наркотиками. Но младенца с ней нет.

Действительно, ребенок находился в притоне. Электричество в жилище было давно отключено за неуплату, а холодильник пуст. Однако мать все же оставила малышу питание. И посетители квартиры иногда все же кормили малютку, когда тот долго и громко плакал. Новорожденного забрали, отвезли в больницу. А действиям матери еще дадут правовую оценку.





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