ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За распространение порнографии в сети задержан 67-летний мужчина

19.08.2021 20:43 — | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Искал друзей по интересам, а нашел проблемы. За распространение порнографии в сети задержан 67-летний мужчина. На него вышли оперативники Минского РУВД. У стражей порядка была информация о том, что в интернете на одном из сайтов некий пользователь размещает материалы с пометкой 18+. Пишет под ником  Олег 56 лет Минск. Милиционеры быстро раскрыли фигуранта. Им оказался 67-летний житель Минского района. Мужчина уже на пенсии. К столь своеобразному хобби пришел еще в 2014 году, тогда  и начал публиковать порнографические изображения в интернете.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искал друзей по интересам, а нашел проблемы. За распространение порнографии в сети задержан 67-летний мужчина. На него вышли оперативники Минского РУВД. У стражей...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Более 45,8 тыс. человек отдохнули в здравницах Гомельской области в I полугодии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by