Источник материала: БT

Искал друзей по интересам, а нашел проблемы. За распространение порнографии в сети задержан 67-летний мужчина. На него вышли оперативники Минского РУВД. У стражей порядка была информация о том, что в интернете на одном из сайтов некий пользователь размещает материалы с пометкой 18+. Пишет под ником Олег 56 лет Минск. Милиционеры быстро раскрыли фигуранта. Им оказался 67-летний житель Минского района. Мужчина уже на пенсии. К столь своеобразному хобби пришел еще в 2014 году, тогда и начал публиковать порнографические изображения в интернете.

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