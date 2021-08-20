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В Брестской области формируют стрелковый батальон территориальных войск к учению "Запад-2021"
20.08.2021 10:33 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках подготовки территориальных войск к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" с сегодняшнего дня осуществляется формирование отдельного стрелкового батальона территориальных войск Барановичского района Брестской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
С военнообязанными будут проведены занятия по обращению со стрелковым оружием и другим вооружением территориальных войск, выполнению инженерных мероприятий, оказанию медицинской помощи и порядку выполнения задач территориальной обороны.
В ходе учения совместно с соединениями и воинскими частями Вооруженных Сил военнообязанные будут отрабатывать задачи по противодействию незаконным вооруженным формированиям и диверсионно-разведывательным группам, выполнению боевых задач с соединениями и воинскими частями Сухопутных войск, подготовке и ведению обороны населенного пункта.-0-
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С военнообязанными будут проведены занятия по обращению со стрелковым оружием и другим вооружением территориальных войск, выполнению инженерных мероприятий,...
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