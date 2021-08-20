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Частная фирма в Могилеве недоплатила в бюджет более Br130 тыс. налога

20.08.2021 10:46 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве частная фирма недоплатила в бюджет более Br130 тыс. налога. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля Могилевской области.

Комитет госконтроля Могилевской области и управление ДФР КГК по Могилевской области в ходе проведения контрольно-аналитических мероприятий вскрыли незаконную схему минимизации налогов одной из коммерческих организаций областного центра. Для уменьшения налога на прибыль фирма с подконтрольными индивидуальными предпринимателями оформляла заведомо ложные первичные учетные документы о выполнении работ, оказании услуг, которые фактически не выполнялись. Это уменьшило уплату этого налога более чем на Br130 тыс.

По материалам КГК и УДФР управление Следственного комитета по Могилевской области в отношении директора фирмы возбудило уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Для уменьшения налога на прибыль фирма с подконтрольными индивидуальными предпринимателями оформляла заведомо ложные первичные учетные документы о выполнении...
 
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