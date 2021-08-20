Источник материала: БелТА

Застаем фермера на подъезде к хозяйству. "В этом году гомельчане съедят 250-300 т нашего сладкого сочного арбуза. Каждый день завозим до 5 т арбузов в 4-7 магазинов одной из популярных фирменных сетей Гомеля . Собираем, загружаем машину - и сразу на прилавок. Разлетаются как горячие пирожки. Самые востребованные - средние, по 3-4 кг, хотя привозим разные - до 11 кг", - Игорь Гринько только возвращается из Гомеля и делится свежими новостями . Доставил урожай в магазины и ненароком увидел реакцию людей на полосатый товар.

Однажды приезжал в Минск представитель французской компании по семеноводству. Ему доложили, что гибрид арбуза их фирмы хорошо показал себя под Гомелем. И он приехал, попробовал, пофотографировал. После того визита фермеру предложили продолжить эксперимент и передали семена перца и баклажана. До сих пор этим занимается.











В семье фермера трое детей - две дочки и сын. "Дети помогают?" - интересуемся. "Как вам сказать, помогают… разве только есть арбуз", - смеется в ответ Игорь Константинович. Они самые первые и надежные дегустаторы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так РЕПОРТАЖ о том, как гомельский фермер развеивает мифы о белорусской бахче Наши энтузиасты успешно выращивают и поставляют арбузы в торговые сети в разных уголках страны. Свою бахчевую плантацию разбил под Гомелем и фермер Игорь...

Белорусская бахча - сегодня это словосочетание не вызывает ехидной ухмылки. Наши энтузиасты успешно выращивают и поставляют арбузы в торговые сети в разных уголках страны. Свою бахчевую плантацию разбил под Гомелем и фермер Игорь Гринько. Корреспонденты БЕЛТА заглянули к нему узнать, чем подкупают потребителя белорусские арбузы, как они создают конкуренцию южным и сколько души вкладывает фермер в свое дело.Оказывается, арбузы уже ждали. Зашел в зал за водичкой и услышал разговор покупателей, которые рекомендовали товар. "В очереди стоят семь человек, и у каждого по арбузу. Бальзам на душу. Они же не знали, что это я их вырастил", - улыбается Игорь Гринько.Под бахчевые культуры в его фермерском хозяйстве "Бахча Гринько" в Цегельне отведено 9 га. Плантация кажется бескрайней. Урожайность 35-40 т/га. Полосатые и не очень, гигантские и поменьше, разнообразные по форме, вкусу и цвету - сорта исчисляются десятками. Правда, основных и постоянных - 5-6.Арбузным ремеслом Игорь Гринько увлекся семь лет назад. Идея родилась спонтанно, из белой зависти и стремления к экспериментам. Как-то ближе к осени продавали с женой картошку и другие овощи на рынке, чуть позже подъехал и припарковался рядом бус с арбузами. Колоритный смуглый продавец за день продал 4 т. Второй день - та же история. "Честно сказать, просто стало не по себе. Завозной товар так распродавался. Тогда и подумал: а что если выращивать у нас, на своей белорусской земле", - делится фермер.Закупил тысячу штук семян арбуза у французского производителя. Рассада заняла 23 сотки земли. Игорь Гринько вспоминает, что тогда не было ни капельного полива, ни мульчирующей пленки, ни других приспособлений. "Просто посадили, удобрили - и все на этом. Трактором обрабатывали, где-то руками пропалывали. Надеялись на солнце и ждали урожая. И лето выдалось жаркое. Наши арбузы набрали вес от 8 до 16 кг. Такой год выдался арбузный. И все - мы ими "заболели", - смеется он.Со временем добавились и дыни. В этом году посадил два уже постоянных сорта и шесть гибридов.Ежегодно осваиваются новые сорта арбузов - в полосатом семействе прибавляется. Были и с оранжевой мякотью, и бессемянные. "Производители семян не стоят на месте, развиваются, а вслед за ними и мы. В этом году отлично показал себя гибрид "Геркулес". Плюс прививал 25 тыс. растений, в том числе для одного из институтов овощеводства. С ними вместе организуем в Гомеле Республиканский фестиваль арбуза 11 сентября. На моей бахче и на площадке ко Дню города в областном центре. Сначала на полях наглядно покажем, как и что происходит, как ухаживаем за этой солнцелюбивой культурой. Мы растим без химии, исключительно натуральные удобрения, одно из последних - на основе морских водорослей. От химии давно перешли к биологии", - говорит Игорь Гринько.Приедут представители различных фирм по семеноводству из Республики Корея, Франции, Нидерландов, Японии. Планируется и выставка-продажа с дегустацией белорусских арбузов разных сортов. Не обойдется без распродажи по доступным ценам. Приглашены все, кому интересна арбузная тема.Говорить про арбузное разнообразие можно долго, но лучше увидеть, точнее попробовать. Младшая доченька фермера Милена - искушенный дегустатор, но не может сдержать мурлыканья от удовольствия, сочные капли сверкают на щечке.Желтые арбузы фермер выращивает уже пять лет. "С ними сложнее. Они более склонны к различным заболеваниям, требуют больше внимания. Пробовал выращивать бессемянные, но не все оценили, да и экономическая составляющая выше", - не скрывает он.Одним из первых в Беларуси пробовал выращивать арбузы с оранжевой мякотью. Новинка этого года - беломякотный арбуз. Он отличается особым вкусом. "Если желтый арбуз приторно сладкий и после него хочется пить, то этот более тонизирующий. И после него пить не охота", - рассказывает Игорь Гринько. В сеть такие арбузы не поставляются. "Не все могут понять на первых порах. Будем потихоньку приучать, проводить дегустации", - дополняет он.Игорь Гринько отмечает, что сила традиций и привычек у любителей арбузов очень велика, но покупатели интересуются новинками. И желтый арбуз привлекает их внимание, останавливает и подводит к прилавку, но зачастую уходят именно с красным. Из 10 проданных арбузов - семь красных и три желтых.На все арбузные вопросы у Игоря Гринько есть ответы. Всегда при случае старается развеять пару-тройку навязчивых мифов. "Селекция не стоит на месте, и мы движемся вместе с ней. Есть и разные сорта: ранние, средние и поздние, мелкие и крупные, с разной мякотью, разными косточками. А у наших людей порой сохраняется понятие, что вкусным и сахарным может быть только арбуз в 10-15 кг. Мы же сейчас выращиваем и небольшие порционные. Например, недавно с женой разрезали пополам и съели ложками. Удовольствия не меньше. Кажется, что с ложки даже вкуснее", - заверяет он. За границей такие в ходу: зачем на небольшую компанию покупать большой арбуз и хранить потом его в холодильнике.Отдельная тема - определение спелости. С этим, по словам специалиста, связана масса заблуждений. Один из мифов - время созревания. "Говорят, надо ждать середины августа, чтобы попробовать вкусный арбуз. Это заблуждение. Есть ранние и ультраранние сорта, которые созревают к началу июля, а к этому времени уже отходят. Первый ранний арбуз мы собрали 10 июля. Сейчас спеют другие сорта", - отмечает глава хозяйства.Арбузы из Цегельни можно узнать по хвостикам. Фишка Игоря Гринько в том, что отрывает плоды с хвостиками - плодоножками. "Специально так делаю. Чтобы люди видели: плодоножка зеленая, значит, арбуз недавно сорван, только с поля. Он звенит. Объяснял, объясняю и буду объяснять, что это признак свежести арбуза. Ему не больше одного дня. Ведь пока урожай привезут с заграничных полей, может пройти и неделя. За это время плодоножка засыхает. То есть прошло 7-10 дней после того, как арбуз сорван. Ведь его за 1-1,5 тыс. км надо было доставить. А потом будут рекламировать: "Вай-вай свежий арбуз!" - разъясняет фермер.В этом году на полях и в сердце фермера появился еще один фаворит. Точнее фаворитка. Это королева-тыква. Иное определение трудно подобрать для золотобокой барышни, вес которой приближается к отметке в 400 кг.9-летняя Милена кажется крошечкой на фоне овощной кареты.У этой тыквы особая миссия. Игорь Гринько будет представлять Беларусь на агробаттле в Ставропольском крае 5 сентября. Он подал заявки на участие в номинациях на самый большой арбуз, самую сладкую дыню, самую огромную тыкву.Есть некоторые сомнения по поводу дыни, но арбузы в 37-38 кг дают шансы на победу. Основная ставка - на тыкву. Уже сейчас она находится на пьедестале. Изначально для будущей королевы поля фермер изготовил поддон, чтобы овощ не повредили насекомые и не сказались на нем погодные капризы.Царская персона требует и соответствующего ухода, и рациона. В день под одну тыкву уходит тонна воды. Но главный секрет успеха - семена. Их Игорь Гринько заказывал у фермера в Подмосковье. Холил и лелеял семечки, проращивал, угождал всем, чем только мог. Собственноручно помогал опыляться, вставал на рассвете, проводил необходимые манипуляции. Удобрял: под две тыквы пошел МАЗ навоза. На одну тыкву - 5 т органики. "Накрывал тоннелями, поливал - и тут резкий перепад температуры. Столбик на термометре опустился до минус 6 градусов. Мои тыквы, которые уже тянулись к солнышку, прихватил мороз. Осталась только корневая система и немного зелени наверху. Руки опустились. Давал им вкусняшек побольше - аминокислоты и прочее. Реанимировал - и пошли расти", - делится фермер.Ухаживает за культурами лично. "Когда берешь в руки маленькую семечку, а из нее вырастает такая карета здоровенная, чувствуешь, что сам это сделал. Так приятно, радостно на душе. Не могу никому доверить. Это надо любить, уметь и относиться с душой. Если кто-то решит заниматься ради денег и заработка, ничего не получится. Это точно", - отмечает фермер.Игорь Гринько стремится, чтобы семейное дело и фамилия стали арбузным брендом. "Чтобы у людей была стойкая ассоциация: раз арбузы из Цегельни, значит, они будут хорошие", - делится он. Хочет и дальше прививать арбузную культуру.В будущем фермер мечтает создать и свой агротуристический парк. Будет принимать гостей, организовывать для них квесты, угощать сочными плодами. Хочет развиваться, делать что-то важное и нужное, ведь уже сейчас его дело - самый сок.БЕЛТА,фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-