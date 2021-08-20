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РЕПОРТАЖ о том, как гомельский фермер развеивает мифы о белорусской бахче
20.08.2021 16:49 — | БелТА
Источник материала: БелТАБелорусская бахча - сегодня это словосочетание не вызывает ехидной ухмылки. Наши энтузиасты успешно выращивают и поставляют арбузы в торговые сети в разных уголках страны. Свою бахчевую плантацию разбил под Гомелем и фермер Игорь Гринько. Корреспонденты БЕЛТА заглянули к нему узнать, чем подкупают потребителя белорусские арбузы, как они создают конкуренцию южным и сколько души вкладывает фермер в свое дело.
Застаем фермера на подъезде к хозяйству. "В этом году гомельчане съедят 250-300 т нашего сладкого сочного арбуза. Каждый день завозим до 5 т арбузов в 4-7 магазинов одной из популярных фирменных сетей Гомеля. Собираем, загружаем машину - и сразу на прилавок. Разлетаются как горячие пирожки. Самые востребованные - средние, по 3-4 кг, хотя привозим разные - до 11 кг", - Игорь Гринько только возвращается из Гомеля и делится свежими новостями. Доставил урожай в магазины и ненароком увидел реакцию людей на полосатый товар.
Оказывается, арбузы уже ждали. Зашел в зал за водичкой и услышал разговор покупателей, которые рекомендовали товар. "В очереди стоят семь человек, и у каждого по арбузу. Бальзам на душу. Они же не знали, что это я их вырастил", - улыбается Игорь Гринько.
Под бахчевые культуры в его фермерском хозяйстве "Бахча Гринько" в Цегельне отведено 9 га. Плантация кажется бескрайней. Урожайность 35-40 т/га. Полосатые и не очень, гигантские и поменьше, разнообразные по форме, вкусу и цвету - сорта исчисляются десятками. Правда, основных и постоянных - 5-6.
Арбузным ремеслом Игорь Гринько увлекся семь лет назад. Идея родилась спонтанно, из белой зависти и стремления к экспериментам. Как-то ближе к осени продавали с женой картошку и другие овощи на рынке, чуть позже подъехал и припарковался рядом бус с арбузами. Колоритный смуглый продавец за день продал 4 т. Второй день - та же история. "Честно сказать, просто стало не по себе. Завозной товар так распродавался. Тогда и подумал: а что если выращивать у нас, на своей белорусской земле", - делится фермер.
Закупил тысячу штук семян арбуза у французского производителя. Рассада заняла 23 сотки земли. Игорь Гринько вспоминает, что тогда не было ни капельного полива, ни мульчирующей пленки, ни других приспособлений. "Просто посадили, удобрили - и все на этом. Трактором обрабатывали, где-то руками пропалывали. Надеялись на солнце и ждали урожая. И лето выдалось жаркое. Наши арбузы набрали вес от 8 до 16 кг. Такой год выдался арбузный. И все - мы ими "заболели", - смеется он.
Однажды приезжал в Минск представитель французской компании по семеноводству. Ему доложили, что гибрид арбуза их фирмы хорошо показал себя под Гомелем. И он приехал, попробовал, пофотографировал. После того визита фермеру предложили продолжить эксперимент и передали семена перца и баклажана. До сих пор этим занимается.
Со временем добавились и дыни. В этом году посадил два уже постоянных сорта и шесть гибридов.
Ежегодно осваиваются новые сорта арбузов - в полосатом семействе прибавляется. Были и с оранжевой мякотью, и бессемянные. "Производители семян не стоят на месте, развиваются, а вслед за ними и мы. В этом году отлично показал себя гибрид "Геркулес". Плюс прививал 25 тыс. растений, в том числе для одного из институтов овощеводства. С ними вместе организуем в Гомеле Республиканский фестиваль арбуза 11 сентября. На моей бахче и на площадке ко Дню города в областном центре. Сначала на полях наглядно покажем, как и что происходит, как ухаживаем за этой солнцелюбивой культурой. Мы растим без химии, исключительно натуральные удобрения, одно из последних - на основе морских водорослей. От химии давно перешли к биологии", - говорит Игорь Гринько.
Приедут представители различных фирм по семеноводству из Республики Корея, Франции, Нидерландов, Японии. Планируется и выставка-продажа с дегустацией белорусских арбузов разных сортов. Не обойдется без распродажи по доступным ценам. Приглашены все, кому интересна арбузная тема.
В семье фермера трое детей - две дочки и сын. "Дети помогают?" - интересуемся. "Как вам сказать, помогают… разве только есть арбуз", - смеется в ответ Игорь Константинович. Они самые первые и надежные дегустаторы.
Говорить про арбузное разнообразие можно долго, но лучше увидеть, точнее попробовать. Младшая доченька фермера Милена - искушенный дегустатор, но не может сдержать мурлыканья от удовольствия, сочные капли сверкают на щечке.
Желтые арбузы фермер выращивает уже пять лет. "С ними сложнее. Они более склонны к различным заболеваниям, требуют больше внимания. Пробовал выращивать бессемянные, но не все оценили, да и экономическая составляющая выше", - не скрывает он.
Одним из первых в Беларуси пробовал выращивать арбузы с оранжевой мякотью. Новинка этого года - беломякотный арбуз. Он отличается особым вкусом. "Если желтый арбуз приторно сладкий и после него хочется пить, то этот более тонизирующий. И после него пить не охота", - рассказывает Игорь Гринько. В сеть такие арбузы не поставляются. "Не все могут понять на первых порах. Будем потихоньку приучать, проводить дегустации", - дополняет он.
Игорь Гринько отмечает, что сила традиций и привычек у любителей арбузов очень велика, но покупатели интересуются новинками. И желтый арбуз привлекает их внимание, останавливает и подводит к прилавку, но зачастую уходят именно с красным. Из 10 проданных арбузов - семь красных и три желтых.
На все арбузные вопросы у Игоря Гринько есть ответы. Всегда при случае старается развеять пару-тройку навязчивых мифов. "Селекция не стоит на месте, и мы движемся вместе с ней. Есть и разные сорта: ранние, средние и поздние, мелкие и крупные, с разной мякотью, разными косточками. А у наших людей порой сохраняется понятие, что вкусным и сахарным может быть только арбуз в 10-15 кг. Мы же сейчас выращиваем и небольшие порционные. Например, недавно с женой разрезали пополам и съели ложками. Удовольствия не меньше. Кажется, что с ложки даже вкуснее", - заверяет он. За границей такие в ходу: зачем на небольшую компанию покупать большой арбуз и хранить потом его в холодильнике.
Отдельная тема - определение спелости. С этим, по словам специалиста, связана масса заблуждений. Один из мифов - время созревания. "Говорят, надо ждать середины августа, чтобы попробовать вкусный арбуз. Это заблуждение. Есть ранние и ультраранние сорта, которые созревают к началу июля, а к этому времени уже отходят. Первый ранний арбуз мы собрали 10 июля. Сейчас спеют другие сорта", - отмечает глава хозяйства.
Арбузы из Цегельни можно узнать по хвостикам. Фишка Игоря Гринько в том, что отрывает плоды с хвостиками - плодоножками. "Специально так делаю. Чтобы люди видели: плодоножка зеленая, значит, арбуз недавно сорван, только с поля. Он звенит. Объяснял, объясняю и буду объяснять, что это признак свежести арбуза. Ему не больше одного дня. Ведь пока урожай привезут с заграничных полей, может пройти и неделя. За это время плодоножка засыхает. То есть прошло 7-10 дней после того, как арбуз сорван. Ведь его за 1-1,5 тыс. км надо было доставить. А потом будут рекламировать: "Вай-вай свежий арбуз!" - разъясняет фермер.
В этом году на полях и в сердце фермера появился еще один фаворит. Точнее фаворитка. Это королева-тыква. Иное определение трудно подобрать для золотобокой барышни, вес которой приближается к отметке в 400 кг.
9-летняя Милена кажется крошечкой на фоне овощной кареты.
У этой тыквы особая миссия. Игорь Гринько будет представлять Беларусь на агробаттле в Ставропольском крае 5 сентября. Он подал заявки на участие в номинациях на самый большой арбуз, самую сладкую дыню, самую огромную тыкву.
Есть некоторые сомнения по поводу дыни, но арбузы в 37-38 кг дают шансы на победу. Основная ставка - на тыкву. Уже сейчас она находится на пьедестале. Изначально для будущей королевы поля фермер изготовил поддон, чтобы овощ не повредили насекомые и не сказались на нем погодные капризы.
Царская персона требует и соответствующего ухода, и рациона. В день под одну тыкву уходит тонна воды. Но главный секрет успеха - семена. Их Игорь Гринько заказывал у фермера в Подмосковье. Холил и лелеял семечки, проращивал, угождал всем, чем только мог. Собственноручно помогал опыляться, вставал на рассвете, проводил необходимые манипуляции. Удобрял: под две тыквы пошел МАЗ навоза. На одну тыкву - 5 т органики. "Накрывал тоннелями, поливал - и тут резкий перепад температуры. Столбик на термометре опустился до минус 6 градусов. Мои тыквы, которые уже тянулись к солнышку, прихватил мороз. Осталась только корневая система и немного зелени наверху. Руки опустились. Давал им вкусняшек побольше - аминокислоты и прочее. Реанимировал - и пошли расти", - делится фермер.
Ухаживает за культурами лично. "Когда берешь в руки маленькую семечку, а из нее вырастает такая карета здоровенная, чувствуешь, что сам это сделал. Так приятно, радостно на душе. Не могу никому доверить. Это надо любить, уметь и относиться с душой. Если кто-то решит заниматься ради денег и заработка, ничего не получится. Это точно", - отмечает фермер.
Игорь Гринько стремится, чтобы семейное дело и фамилия стали арбузным брендом. "Чтобы у людей была стойкая ассоциация: раз арбузы из Цегельни, значит, они будут хорошие", - делится он. Хочет и дальше прививать арбузную культуру.
В будущем фермер мечтает создать и свой агротуристический парк. Будет принимать гостей, организовывать для них квесты, угощать сочными плодами. Хочет развиваться, делать что-то важное и нужное, ведь уже сейчас его дело - самый сок.
БЕЛТА,
фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-
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Наши энтузиасты успешно выращивают и поставляют арбузы в торговые сети в разных уголках страны. Свою бахчевую плантацию разбил под Гомелем и фермер Игорь...
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