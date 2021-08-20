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Караник: на финансирование гражданских инициатив могут направить часть средств бюджета
20.08.2021 17:48 — | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Свислочь /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области на финансирование гражданских инициатив могут направить часть бюджетных средств, выделяемых на благоустройство. Об этом сегодня во время открытого
Предложение создать фонд поддержки гражданских инициатив прозвучало в Гродно на одной из диалоговых площадок. Идею местные власти поддержали. Сейчас идет выработка необходимой нормативной базы, обкатывается технология выделения подобных грантов.
"Сейчас идет финальное согласование документа, который позволит направлять на финансирование гражданских инициатив бюджетные средства", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что выбор инициатив для финансирования будет проходить на конкурсной основе.
"В вопросах благоустройства, например, дворов, мест общего пользования, приведения в порядок дорог в районах индивидуальной застройки, увековечивания памяти людей, оставивших след в истории населенного пункта, необходимо переходить к государственно-частному партнерству и механизмам софинансирования. Условно, жители готовы сами поработать над приведением в порядок двора многоквартирного дома, а власть для этого предоставит средства на закупку, например, нового оборудования для детской площадки, стройматериалов", - рассказал Владимир Караник.
По его словам, на эти цели могут направить часть бюджетных средств, выделяемых на благоустройство. Он обратил внимание, что такой подход позволит еще более качественно подходить к решению волнующих людей вопросов. "Кроме того, когда жители сами приложат частичку труда к благоустройству двора или окружающей территории, то они будут куда рачительнее относиться к сохранению сделанного", - резюмировал председатель Гродненского облисполкома.-0-
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Предложение создать фонд поддержки гражданских инициатив прозвучало в Гродно на одной из диалоговых площадок. Идею местные власти поддержали. Сейчас идет...
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