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На дорогах Могилевской области усилят контроль за нетрезвыми и бесправными водителями

20.08.2021 18:01 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Могилевской области в ближайшие дни усилят контроль за нетрезвыми и бесправными водителями. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Комплекс профилактических мер будет проходить на дорогах региона до 23 августа. В течение нескольких дней сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по профилактике пьянства за рулем и бесправного вождения", - отметили в ГАИ.

Под особый контроль попадут места массового отдыха, увеселительные заведения и объекты торговли.

Госавтоинспекция напоминает о том, что вождение без прав или в состоянии алкогольного опьянения может привести к необратимым последствиям - от значительного материального ущерба до человеческих жертв. "Если вы видите, что за руль пытается сесть нетрезвый или бесправный водитель, сообщите об этом по телефону 102", - подчеркнули в ГАИ.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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