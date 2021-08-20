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Многофункциональный спорткомплекс планируют начать строить в Гродно в 2022 году

20.08.2021 18:01 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Свислочь /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового многофункционального спортивного комплекса в Гродно планируют начать в 2022 году. Об этом сегодня во время открытого диалога с журналистами области сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас готовится эскизный проект нового спортивного сооружения. Предварительно, это будет многофункциональный дворец для игровых видов спорта, где можно будет принимать в том числе международные соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гандболу. Предусматриваются два зала вместимостью по 500 зрителей каждый, плюс все необходимые помещения.

Ориентировочная стоимость сооружения Br12-13 млн. К реализации проекта планируют приступить в 2022 году.

Одним из возможных мест для строительства комплекса может стать площадка на въезде в город со стороны трассы М6 рядом с развязкой на новый Восточный мост через Неман на месте бывшей трассы для мотокросса. Площадка перспективна с точки зрения хорошей транспортной доступности, а также для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры.-0-
 
Теги: Гродно
 
 
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