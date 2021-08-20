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Дорожную разметку нанесут этой ночью на более чем 10 участках в Минске

20.08.2021 20:35 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 21 августа дорожную разметку нанесут на более чем 10 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь о пересечении Игуменского тракта с ул.Гашкевича; пересечении ул.Маяковского с ул.Бородинской и ул.Солнечной; пересечении ул.Свердлова с ул.Бобруйской; ул.Карвата; ул.Связистов; ул.Высокой; ул.Полярной; ул.Степянской; пл.Мясникова; ул.Советской; участках ул.Карла Либкнехта от ул.Карпова до ул.Хмелевского и от пер.Домашевского до 2-го пер.Розы Люксембург; участке ул.Олега Кошевого от ул.Долгобродской до Партизанского проспекта.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.
 
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