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Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в Минске в 12 местах

21.08.2021 10:09 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают в 12 местах в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и c 16.00 до 20.00 датчики установлены на пр.Независимости, 131, к.2 и ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч).

С полудня до полуночи мобильные контролеры будут работать на ул.Денисовской, в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч); пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч); пр.Партизанском, 75 (60 км/ч); 41-м км МКАД (90 км/ч); ул.Орловской, 80 (60 км/ч); ул.Чкалова, 1 и ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 датчики будут контролировать скорость на пр.Пушкина, 70А, пр.Дзержинского, 3Б и пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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С 7.00 до 14.00 и c 16.00 до 20.00 датчики установлены на пр.Независимости, 131, к.2 и ул.Кальварийской, 25 (60 км/ч).
 
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