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Семинар о работе центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий пройдет 6 сентября в Минске

21.08.2021 14:23 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский семинар о деятельности центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий пройдет 6 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА в БелИСА ГКНТ.

Участвовать могут специалисты центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий при учреждениях высшего образования, научных организаций, инновационно активных предприятий, а также представители республиканских органов госуправления и иных организаций, курирующих вопросы инновационной деятельности, другие заинтересованные. Участие бесплатное.

Мероприятие будет проходить в гибридном формате (онлайн и офлайн) в двух секциях: "Порядок функционирования центров трансфера технологий" и "Порядок функционирования отраслевых лабораторий".

Дополнительную информацию можно найти на сайте БелИСА, а также получить по телефону (+37517) 203-13-19 (отдел - инжиниринговый центр).-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие будет проходить в гибридном формате (онлайн и офлайн) в двух секциях: "Порядок функционирования центров трансфера технологий" и "Порядок...
 
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