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Ограничения на посещение лесов введены в 2 районах Гомельской области
21.08.2021 15:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов на сегодня действуют в двух районах Гомельской области. Это следует из данных оперативной карты, размещенной на сайте Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.
Ограничения введены в Калинковичском и Октябрьском районах.
На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-
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На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено...
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