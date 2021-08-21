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ФОТОФАКТ: Беженцы разбили стихийный лагерь на белорусско-польской границе
21.08.2021 21:45 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18 августа, польскими правоохранителями доставлена большая группа мигрантов на участок напротив погранзаставы "Русаки". Группу беженцев к границе привезли на нескольких военных транспортных средствах. Беженцы, в основном граждане Афганистана, заявили польской стороне намерение подать прошение о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь В знак протеста, они организовали стихийный лагерь на территории Польши.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Беженцы заявили польской стороне подать прошение о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь В знак протеста, они организовали...
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