РЕПОРТАЖ: О том, как в Шклове вкусно и весело отметили День огурца

Среди самых необычных - подворье Александрийской средней школы Шкловского района, представленное в виде телеги. "В этом году наше подворье оформлено в старообрядческом стиле, - отмечает директор учреждения образования Екатерина Петровская. - Мы отразили здесь нашу культуру и историю: украсили все традиционными белорусскими рушниками и орнаментами-символами, которые обозначают доброту, богатство, молодость, красоту. Также представили на нашей площадке всевозможные разносолы, приготовленные педагогами школы. Будем удивлять закатками огурцов с апельсинами и кабачками, а также огурцами, засоленными в муке и с дубовым листочком".

Шкловчане делились самыми старинными и секретными рецептами засолки огурцов. Так, библиотекарь отдела маркетинга Шкловской центральной районной библиотеки Екатерина Шумилова рассказала, что в старые времена вкусные и хрустящие бочковые огурчики получались у тех хозяюшек, которым помогал Акила Огуречник - традиционная местная кукла-оберег. Внутри куклы были собраны разнообразные ароматные травы и семена горчицы. При засолке огурцов ее тоже опускали в бочку для особого аромата и гарантированно хорошего вкуса.

"Закаток в этом году наделали очень много - урожай был хорошим, - отмечает шкловчанка Светлана Сергеенко. - Самым любимым и проверенным рецептом стали огурцы с красной смородиной. Первые огурчики в этом сезоне попробовали с мужем еще 2 мая. Выращиваем их не только для себя, но и продаем. Наш фирменный шкловский овощ пользуется популярностью везде: за сезон вырастает больше 1 т плодов - и все разбирают. Звонят даже из Могилева и покупают по 20 кг за один раз. Огурцы снимаем с грядки до поздней осени. Что сказать, Шклов - это действительно огуречная страна".

Помимо готовых блюд шкловчане презентовали свой богатый и разнообразный урожай - помидоры, перцы, тыквы, сливы и, конечно же, огурцы. Среди самых необычных сортов, выращенных в этом году, стал экзотический индийский огурец момордика и "Белый змей" - длинный и увесистый желтовато-белый овощ, похожий на молодой кабачок. Из огурцов делали разнообразные поделки - результат сочетание необычной кулинарной фантазии и карвинга, художественной резки по овощам и фруктам.

В программу праздника вошли и огуречные забавы, которые пользовались большим спросом у детей. Маленьким гостям праздника предлагали посетить фотозоны, примерить огуречные костюмы, сделать аквагрим, а также поучаствовать в мини-квестах, конкурсах и викторинах. Популярностью среди ребят пользовались как настольные, так и подвижные игры.





"Каждый уголок Беларуси чем-то славится, а наш город знаменит огурцами и этим праздником, - рассказала методист по работе с детьми и подростками районного Дома культуры Светлана Буевич. - День огурца - брендовый для Шклова и значимый для каждого его жителя. Например, с нашим праздником у меня связано полжизни. Помню, как ребенком я приходила на самые первые Дни огурца, как была на открытии нашей памятной скульптуры огурцу. Сейчас выросла, работаю в сфере культуры и сама участвую в организации праздника".

На празднике летнего урожая действительно понимаешь, насколько шкловчане гордятся своим увлечением в выращивании огурцов. Историю зеленого овоща здесь знают и бережно хранят. Каждый местный житель расскажет не один десяток рецептов, главным ингредиентом которых будет огурец, и однозначно заверит, что Шклов - родина самого вкусного изумрудно-зеленого и пупырчатого хрустящего огурца.

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

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