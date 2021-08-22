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ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

22.08.2021 18:53 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ивье известно своими овощами, которые поставляются и на белорусский, и на зарубежный рынки. Одним из символов райцентра стал помидор. Овощу несколько лет назад посвятили тематический праздник, ставший за это время традиционным. Все здесь посвящено помидору. Например, проходят конкурсы на скоростное поедание томатов, выбирают самый вкусный рецепт с помидорами. Готовятся хозяева и к еще одному конкурсу - на самый большой плод. Некоторые томаты - чемпионы по весу преодолевают отметку в 1 кг. Готовят к празднику и самый большой в области бутерброд с помидорами.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области

ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области


ФОТОФАКТ: Праздник "Ивьевский помидор" прошел в помидорной столице Гродненской области


 
Теги: Минск
 
 
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Одним из символов райцентра стал помидор. Овощу несколько лет назад посвятили тематический праздник, ставший за это время традиционным.
 
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