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Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать в 12 местах

23.08.2021 07:21 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 12 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 12.00 до 24.00 системы контроля будут включены на ул. Денисовской (в районе пересечения с пер. Соколянским), пр. Партизанском, 75, ул. Орловской, 80, ул. Чкалова, 1, ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), а также 41-м км МКАД (90 км/ч).

С 19.30 до 03.00 датчики контроля скорости заработают на пр. Независимости, 131 к.2, пр. Пушкина, 70А, пр. Дзержинского, 3Б, пр. Независимости, 45 и ул. Кальварийской, 25 (60 км/ч).

В Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
 
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