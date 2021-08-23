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В Ляховичском районе приостановлено купание в трех местах

23.08.2021 07:55 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области приостановлено купание в трех местах, еще в одном ограничено купание детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Санслужба еженедельно проводит отборы воды из открытых водоемов. Из-за ухудшения качества воды по микробиологическим показателям приостановлено купание в Ляховичском районе в реке Щара у агрогородка Дарево и на пляже в оздоровительном лагере "Чайка", а также в зоне отдыха у реки Ведьма в самих Ляховичах.

Помимо этого ограничено купание детей в пруду на пересечении улиц Парковой и Озерной в Микашевичах (Лунинецкий район).-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Санслужба еженедельно проводит отборы воды из открытых водоемов.
 
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