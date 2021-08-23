ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Брестской области проверили безопасность парков, игровых площадок и развлекательных центров

23.08.2021 09:07 — | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники прокуратуры Брестской области и Госстандарта проверили парки, игровые площадки и развлекательные центры. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Во время мониторинга выявлены нарушения. Деятельность четырех субъектов хозяйствования приостановлена. Например, владельцам нужно получить заключение о ежегодном освидетельствовании оборудования и декларации о соответствии предъявляемым требованиям, обеспечить должное крепление узлов.

В частности, в Пинском городском парке культуры и отдыха эксплуатировали детское колесо обозрения без декларации, подтверждающей безопасность. В Барановичах в парке культуры и отдыха работала надувная горка "Замок", где использовали ударопоглощающие маты недостаточной ширины. Вокруг аттракциона не было беспрепятственной зоны.

Всего по результатам проверок прокуроры Брестской области подготовили 11 актов надзора. В облисполком направлено представление.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего по результатам проверок прокуроры Брестской области подготовили 11 актов надзора. В облисполком направлено представление.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Городская конференция педагогических работников пройдет в Могилеве 24 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by