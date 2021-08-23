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В Брестской области проверили безопасность парков, игровых площадок и развлекательных центров
23.08.2021 09:07 — | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники прокуратуры Брестской области и Госстандарта проверили парки, игровые площадки и развлекательные центры. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Во время мониторинга выявлены нарушения. Деятельность четырех субъектов хозяйствования приостановлена. Например, владельцам нужно получить заключение о ежегодном освидетельствовании оборудования и декларации о соответствии предъявляемым требованиям, обеспечить должное крепление узлов.
В частности, в Пинском городском парке культуры и отдыха эксплуатировали детское колесо обозрения без декларации, подтверждающей безопасность. В Барановичах в парке культуры и отдыха работала надувная горка "Замок", где использовали ударопоглощающие маты недостаточной ширины. Вокруг аттракциона не было беспрепятственной зоны.
Всего по результатам проверок прокуроры Брестской области подготовили 11 актов надзора. В облисполком направлено представление.-0-
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Всего по результатам проверок прокуроры Брестской области подготовили 11 актов надзора. В облисполком направлено представление.
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