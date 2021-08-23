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Цех по окорке древесины запустил Пинский лесхоз

23.08.2021 10:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском лесхозе заработал новый цех по окорке древесины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в лесхозе.

Цех обустроили на производственном участке рядом с агрогородком Молотковичи. Лесхоз за счет собственных средств подготовил здание для установки линии и закупил новое оборудование. Создали шесть рабочих мест. Если раньше в лесхозе выпускали хозяйственный кол, то новая линия позволила обрабатывать бревна большего диаметра. В цеху открыт выпуск столбов. В перспективе планируют изготавливать кол садовый и виноградный. Спрос на такую продукцию высокий как на внутреннем, так и на внешних рынках. Например, она востребована в промышленном садоводстве, животноводстве, при строительстве жилья.

Рядом с цехом по окорке древесины появится сушильный комплекс. Там лесхоз построит котельную и установит две сушильные камеры объемом 80 куб.м. Работы планируется завершить до конца этого года. Также на производственном участке намереваются построить площадку для хранения крупных лесоматериалов, щепы и опилок. К слову, отходы производства Пинский лесхоз продает фермерским хозяйства и предприятиям по выпуску пеллет.

"Обновляется техника для заготовки и вывоза древесины. Приобрели новый харвестер, буквально второй месяц работает у нас в лесу. Тем самым поднимается производительность", - отметили в Пинском лесхозе.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Цех обустроили на производственном участке рядом с агрогородком Молотковичи. Лесхоз за счет собственных средств подготовил здание для установки линии и закупил...
 
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