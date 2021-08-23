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Датчики скорости контролируют ситуацию на трех участках дорог Гомельской области

23.08.2021 11:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с 23 по 29 августа датчики скорости контролируют ситуацию на трех участках дорог, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Под контролем в эти дни 30-й км подъезда к Гомелю от М10 (Гомельский район). На данном отрезке водителям легкового транспорта необходимо ехать со скоростью до 90 км/ч, грузового - до 70 км/ч.

Приборы работают на 75-м км автодороги Р82 Октябрьский - Паричи - Речица (Светлогорский район). Скоростные ограничения для легкового транспорта - 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.

Датчики также есть в районе дома №91 по пр.Речицкий в Гомеле, где всем водителям нужно ехать со скоростью 50 км/ч.

Все датчики работают в двух направлениях.

В УГАИ напомнили водителям: при выборе скорости следует ориентироваться на погодные условия, видимость, состояние проезжей части и на собственный стаж за рулем. "Ваше движение должно быть безопасным абсолютно для всех участников дорожного движения", - обратили внимание госавтоинспекторы.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Под контролем в эти дни 30-й км подъезда к Гомелю от М10 (Гомельский район). На данном отрезке водителям легкового транспорта необходимо ехать со скоростью до 90 км/ч,...
 
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