Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. детей получили подарки к школе от профсоюзов Минской области, сообщила БЕЛТА заведующая пресс-службой Минского областного объединения профсоюзов Ольга Алиновская.





Минское областное объединение профсоюзов принимает участие в акции "Собери портфель в школу". Его представители посещают многодетные и малообеспеченные семьи, оказывают поддержку несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. "Забота о детях была и остается в центре внимания профсоюзного движения. Сейчас наша задача - порадовать ребят и помочь взрослым в подготовке их к новому учебному году, поэтому из профсоюзных средств закупаются канцелярские товары, школьные принадлежности, портфели, одежда, обувь. За период проведения акции подарки от профсоюзов уже получили более 3000 детей", - рассказал председатель областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.





Так, Борисовское районное объединение профсоюзов вручило подарки воспитанникам местного социального приюта. Канцелярские принадлежности получили не только школьники, но и другие его воспитанники. А Логойское районное объединение профсоюзов подарило будущим первоклассникам Гайненской СШ большие тематические портфели.





Представители Слуцкого районного объединения профсоюзов навестили воспитанников и учащихся ГУО "Слуцкий социально-педагогический центр" и ГУО "Слуцкий центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации", которым передали необходимые школьные принадлежности и канцтовары.





В некоторых районах Минской области проводят праздничные мероприятия, на которых школьников поздравляют с наступающим новым учебным годом. Ежегодно Червенское районное объединение профсоюзов организует для будущих первоклассников праздник начала учебы. Так, 20 апреля на городской площадке ребята совместно со сказочными персонажами совершили путешествие в страну невыученных уроков, после чего участники получили в подарок наборы канцелярских предметов. На мероприятии "Здравствуй, школьная пора!" в Мядельском районе детям тоже вручили сюрпризы от отраслевых профсоюзов.





Впереди праздник "Летняя феерия", на котором поздравят первоклассников Борисовского района, а в Копыльском районе им вручат подарки в торжественной обстановке 1 сентября.





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Профсоюзами Минской области также организовано мероприятие "Здравствуй, школа!". В каждой первичной профсоюзной организации региона созданы кассы взаимопомощи. Средства из них направляются в том числе на оказание помощи родителям для подготовки детей к новому учебному году. Эта работа проводится ежегодно. Каждому ребенку, который нуждается в такой поддержке, она будет оказана.-0-