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В Минске продолжаются проверки по соблюдению миграционного законодательства
23.08.2021 13:19 — | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками УГиМ ГУВД Мингорисполкома проведена профилактическая отработка. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В целях контроля соблюдения требований миграционного законодательства сотрудниками управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из районных отделов проведена очередная профилактическая отработка заведений развлекательного характера и общепита, а также торговых объектов, занимающихся реализацией товаров "низких цен".
На ул. Зыбицкой и Октябрьской правоохранителями проверены более 30 иностранных граждан, выявлено 4 нарушения.
Также по результатам проведенных мероприятий правоохранителями выявлен и привлечен к административной ответственности один иностранный гражданин, который осуществлял трудовую деятельность без специального разрешения. Помимо этого, привлечен к административной ответственности представитель организации, в которой работал указанный иностранец с нарушением установленного порядка.-0-
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На ул. Зыбицкой и Октябрьской правоохранителями проверены более 30 иностранных граждан, выявлено 4 нарушения.
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