Новые антипарковочные зоны, светофоры и переходы появились вблизи школ Гомельской области

Источник материала: БелТА

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перед началом учебного года вблизи учреждений образования Гомельской области дополнительно оборудовали новые элементы для безопасного движения детей, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме заместитель начальника УГАИ УВД облисполкома Сергей Бондаренко, передает корреспондент БЕЛТА.





Заместитель начальника УГАИ обратил внимание, что для повышения безопасности движения в районе учреждений образования в регионе провели большую работу, в том числе и по инициативе ГАИ. Так, оборудованы антипарковочные зоны с помощью полусфер, сигнальных столбиков и дорожной разметки вблизи 5 учреждений. На пути детей в школы появились дополнительно 4 светофора. Обустроены 5 площадок посадки-высадки школьников, два нерегулируемых пешеходных перехода.





Остается проблемным, по словам Сергей Бондаренко, вопрос безопасного подвоза детей индивидуальным транспортом. В районе некоторых школ на парковочных карманах нет достаточного количество машино-мест или вовсе отсутствуют.





Перед началом учебного года Госавтоинспекция обследовала улично-дорожную сеть вблизи всех учреждений образования, проверив, чтобы путь в школу был безопасным. "Всего в Гомельской области детально осмотрена улично-дорожная сеть и прилегающая территория вблизи 1150 объектов - 526 школ, 488 детских садов, 23 детских поликлиник, 91 образовательного и творческого центра, 22 музыкальных школ", - уточнил Сергей Бондаренко. Наиболее частые недостатки - отсутствие либо износ дорожной разметки, недостаток дорожных знаков, отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек. Для устранения перечисленных моментов выдали предписания.





Немаловажным аспектом Сергей Бондаренко назвал организацию подвоза детей школьными автобусами. ГАИ совместно с представителями филиала Транспортной инспекции по Гомельской области и "Белтехосмотра" в августе ведут мониторинг состояния школьных автобусов, их оборудования. С водителями проводят инструктаж, проверяют у них знания ПДД.





"Из 244 школьных автобусов на данный момент обследовали 187. Все водители, задействованные в подвозе детей, имеют соответствующие категории и стаж работы. 14 водителей проходят медкомиссии по оформлению справок", - проинформировал заместитель начальника УГАИ. При мониторинге выявили и нарушения, которые поручено оперативно устранить.





Сергей Бондаренко озвучил также статистику ДТП с детьми. Так, за семь месяцев этого года в регионе уменьшилось по сравнению с январем - июлем 2020-го число автоаварий, в которых пострадали дети, а также количество раненых несовершеннолетних. В то же время в ДТП погибли двое детей, за такой же прошлогодний период - один ребенок.





"В 50% случаев несовершеннолетние стали участниками ДТП как пешеходы, в 29% - были пассажирами, 16% - велосипедистами, в 5% - водителями", - уточнил Сергей Бондаренко. По вине несовершеннолетних случилось 6 происшествий.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые антипарковочные зоны, светофоры и переходы появились вблизи школ Гомельской области Остается проблемным вопрос безопасного подвоза детей индивидуальным транспортом. В районе некоторых школ на парковочных карманах нет достаточного количество...

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что безопасность детей - вопрос номер один, и в оставшееся до учебного года время нужно устранить все недостатки.-0-