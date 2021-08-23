ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новые антипарковочные зоны, светофоры и переходы появились вблизи школ Гомельской области

23.08.2021 13:19 — | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перед началом учебного года вблизи учреждений образования Гомельской области дополнительно оборудовали новые элементы для безопасного движения детей, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме заместитель начальника УГАИ УВД облисполкома Сергей Бондаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель начальника УГАИ обратил внимание, что для повышения безопасности движения в районе учреждений образования в регионе провели большую работу, в том числе и по инициативе ГАИ. Так, оборудованы антипарковочные зоны с помощью полусфер, сигнальных столбиков и дорожной разметки вблизи 5 учреждений. На пути детей в школы появились дополнительно 4 светофора. Обустроены 5 площадок посадки-высадки школьников, два нерегулируемых пешеходных перехода. 

Остается проблемным, по словам Сергей Бондаренко, вопрос безопасного подвоза детей индивидуальным транспортом. В районе некоторых школ на парковочных карманах нет достаточного количество машино-мест или вовсе отсутствуют.

Перед началом учебного года Госавтоинспекция обследовала улично-дорожную сеть вблизи всех учреждений образования, проверив, чтобы путь в школу был безопасным. "Всего в Гомельской области детально осмотрена улично-дорожная сеть и прилегающая территория вблизи 1150 объектов - 526 школ, 488 детских садов, 23 детских поликлиник, 91 образовательного и творческого центра, 22 музыкальных школ", - уточнил Сергей Бондаренко. Наиболее частые недостатки - отсутствие либо износ дорожной разметки, недостаток дорожных знаков, отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек. Для устранения перечисленных моментов выдали предписания.

Немаловажным аспектом Сергей Бондаренко назвал организацию подвоза детей школьными автобусами. ГАИ совместно с представителями филиала Транспортной инспекции по Гомельской области и "Белтехосмотра" в августе ведут мониторинг состояния школьных автобусов, их оборудования. С водителями проводят инструктаж, проверяют у них знания ПДД.

"Из 244 школьных автобусов на данный момент обследовали 187. Все водители, задействованные в подвозе детей, имеют соответствующие категории и стаж работы. 14 водителей проходят медкомиссии по оформлению справок", - проинформировал заместитель начальника УГАИ. При мониторинге выявили и нарушения, которые поручено оперативно устранить. 

Сергей Бондаренко озвучил также статистику ДТП с детьми. Так, за семь месяцев этого года в регионе уменьшилось по сравнению с январем - июлем 2020-го число автоаварий, в которых пострадали дети, а также количество раненых несовершеннолетних. В то же время в ДТП погибли двое детей, за такой же прошлогодний период - один ребенок. 

"В 50% случаев несовершеннолетние стали участниками ДТП как пешеходы, в 29% - были пассажирами, 16% - велосипедистами, в 5% - водителями", - уточнил Сергей Бондаренко. По вине несовершеннолетних случилось 6 происшествий. 

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что безопасность детей - вопрос номер один, и в оставшееся до учебного года время нужно устранить все недостатки.-0- 
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остается проблемным вопрос безопасного подвоза детей индивидуальным транспортом. В районе некоторых школ на парковочных карманах нет достаточного количество...
 
Новости дня
Новости регионов
 
КГК Гомельской области предложил, как совершенствовать работу службы "одно окно"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by