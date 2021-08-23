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Нарушения при эксплуатации техники и расходовании средств выявлены в хозяйствах Минской области

23.08.2021 13:27 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поручению главы государства прокуратура Минской области проверила сохранность имущества сельскохозяйственных организаций, трудовую дисциплину и условия труда на предприятиях АПК в период уборочной кампании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Установлено, что руководители большинства субъектов хозяйствования обеспечили эффективное использование материальных ресурсов, сохранность собственности и горюче-смазочных материалов. Уборочная кампания проходит в оптимальные агротехнические сроки.

В то же время в отдельных хозяйствах региона, как оказалось, не всегда эффективно расходовали привлеченные средства, бережно относились к основным производственным фондам и собранному урожаю. Как выяснилось, были случаи распития спиртного на рабочем месте, к работе допускались нетрезвые механизаторы.

В частности, выехавшие в Пуховичский и Воложинский районы представители областной прокуратуры посетили четыре коммунальных предприятия и выявили нарушения при эксплуатации сельхозтехники, в сфере сохранности имущества, нарушались и правила пожарной безопасности. Для оперативного устранения упущений и недостатков председателям обоих райисполкомов прокуроры вынесли предписания.

В прокуратуре также проинформировали: за время уборочной кампании 2021 года в Минской области зарегистрированы 13 пожаров, в результате которых был уничтожен урожай, 10 случаев возгорания сельхозтехники. Эти вопросы поставлены на контроль: устанавливаются причины произошедшего, размер ущерба и виновные.

Всего за данный период прокуроры Минщины внесли 59 актов надзора в местные исполнительные и распорядительные органы, а также руководителям сельхозорганизаций. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 33 сотрудника.

Кроме того, прокуратура Минской области обратила внимание территориальных органов внутренних дел и органов по чрезвычайным ситуациям: важно принять дополнительные меры, чтобы обеспечить сохранность собственности, поддержать трудовую дисциплину и не допустить нарушений правил пожарной безопасности на предприятиях АПК.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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