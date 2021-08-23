Источник материала: БелТА





"Прокуратура Брестской области при расследовании уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период допросила на данный момент 1329 человек, из них 917 - узники фашистских концлагерей. В регионе установлено 18 ранее неизвестных мест захоронения, изучены сотни архивных материалов", - сказали в прокуратуре.





В частности, отмечается, что в урочище Бронная Гора в Березовском районе были уничтожены более 48 тыс. человек. В 1942 году недалеко от железнодорожной станции местные жители (около 1 тыс. человек) выкопали по приказу гитлеровцев около десятка огромных могил для жертв.





По словам женщины 1936 года рождения, в 2 км от ее дома находилось место, куда привозили людей на расстрел. Выстрелы были слышны каждый день вплоть до освобождения населенного пункта советскими войсками. "От взрослых она узнала, что фашисты на младенцев пуль не тратили, а разбивали их головы о дерево и бросали в яму. Чаще всего это происходило на глазах у матерей. Перед отступлением каратели согнали мужчин из близлежащих поселков для раскопки и сжигания трупов. Живыми их больше никто не видел", - рассказали в прокуратуре.





Записали прокуроры воспоминание жительницы области 1925 года рождения. В 1942 году ее отца предупредили, что очередь на вывоз в Германию дошла до деревни Совино. Ее семья и несколько односельчан смогли укрыться в партизанском отряде. Многих в деревне немцы сожгли прямо в домах.





"Поиск свидетелей злодеяний фашистов и их пособников продолжается", - добавили в прокуратуре.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестской области нашли 18 ранее неизвестных мест захоронения времен войны "Поиск свидетелей злодеяний фашистов и их пособников продолжается", - добавили в прокуратуре.