Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске прошел традиционный международный забег Bison Race. Это один из самых непростых в Европе подобных беговых фестивалей, но для многих белорусов он стал семейным хобби выходного дня.













Спортсменам нужно было пробежать сквозь непреодолимые лесные чащи от 5 км до 12 км и преодолеть около 40 препятствий различной степени сложности. На финише забега оказались самые стойкие, которые смогли пройти всю дистанцию и проверить силу духа и выносливость. На гонки всех трех дней заявились около 1 тыс. бегунов.-0-





































В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске Спортсменам нужно было пробежать сквозь непреодолимые лесные чащи от 5 км до 12 км и преодолеть около 40 препятствий различной степени сложности.

Фото Дениса Костюченко