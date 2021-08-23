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ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске

23.08.2021 16:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске прошел традиционный международный забег Bison Race. Это один из самых непростых в Европе подобных беговых фестивалей, но для многих белорусов он стал семейным хобби выходного дня.
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
Спортсменам нужно было пробежать сквозь непреодолимые лесные чащи от 5 км до 12 км и преодолеть около 40 препятствий различной степени сложности. На финише забега оказались самые стойкие, которые смогли пройти всю дистанцию и проверить силу духа и выносливость. На гонки всех трех дней заявились около 1 тыс. бегунов.-0-
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
ФОТОФАКТ: Международный забег Bison Race прошел в Логойске
Фото Дениса Костюченко

 
Теги: Минск
 
 
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Спортсменам нужно было пробежать сквозь непреодолимые лесные чащи от 5 км до 12 км и преодолеть около 40 препятствий различной степени сложности.
 
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