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Благотворительная акция "Музыка добра" стартует в Могилеве 25 августа

24.08.2021 07:23 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Благотворительную акцию "Музыка добра" начинают 25 августа в могилевском универмаге "Центральный" учащиеся гимназии-колледжа искусств имени Е.Глебова. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор учреждения образования Александр Курсаков.

"Акция приурочена к началу нового учебного года. С 25 по 27 августа в холле универмага будет установлен специальный бокс, где каждый желающий сможет оставить канцелярские товары, книги, принадлежности для творчества и подарки для тех детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации или находятся в социальном приюте. Взамен наши учащиеся будут дарить всем посетителям и участникам акции свои выступления - для этого будет организована небольшая импровизированная сцена", - отметил директор.

Такая акция проходит в Могилеве уже не первый год. "В гимназии-колледже искусств учатся творческие ребята - будущие музыканты, вокалисты и хореографы. И чтобы каждый учащийся смог внести свою частичку в помощь другим, придумали такую форму работы. Дети с радостью поддерживают каждую акцию и с большим удовольствием выступают для гостей и жителей города", - подчеркнул Александр Курсаков.

Присоединиться к акции сможет любой желающий.-0- 
 
Теги: Могилев
 
 
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С 25 по 27 августа в холле универмага будет установлен специальный бокс, где каждый желающий сможет оставить канцелярские товары, книги, принадлежности для...
 
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