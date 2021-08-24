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 Брестская область завершила массовую уборку зерновых культур

24.08.2021 07:23 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Брестской области завершили массовую уборку зерновых и зернобобовых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

"В области завершилась массовая уборка зерновых и зернобобовых. Осталось убрать подтопленные участки, куда не может войти сельхозтехника. Планировали завершить жатву на десять дней раньше, но дожди не позволили выполнить намеченное", - сказал Виталий Рудь. Небольшие участки осталось убрать в Барановичском, Брестском, Жабинковском, Каменецком, Малоритском, Пинском и Пружанском районах. 

Всего в регионе намолочено (без учета проса и гречихи) 1 млн 172,5 тыс. т. Наиболее весомый каравай у Барановичского района - 140,9 тыс. т. На втором месте идет Каменецкий район со 120 тыс. т, замыкает тройку Пружанский район с 105,7 тыс. т. Средняя урожайность в этом году составляет 34,9 ц/га. В прошлом году с одного га получали почти 40 ц. 

Параллельно аграрии приступили к уборке проса, начали заготовку сенажа, а также убирают подгоревшие участки кукурузы на корм. 

Уже 4 сентября аграриев будут чествовать на областных "Дажынках". Фестиваль тружеников села примет городской поселок Логишин в Пинском районе.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Всего в регионе намолочено (без учета проса и гречихи) 1 млн 172,5 тыс. т. Наиболее весомый каравай у Барановичского района - 140,9 тыс. т. 
 
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