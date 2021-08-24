Источник материала: БелТА

24 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области с 25 августа по 5 сентября пройдет акция "Внимание - дети!", а 27 августа состоится единый день безопасности дорожного движения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ по Витебской области.





Накануне учебного года предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди детей стоит во главе угла работы Госавтоинспекции. С 25 августа по 5 сентября во время проведения акции "Внимание - дети!" транспортные средства в светлое время суток обязаны двигаться с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения.





"С начала года на территории Витебской области в 27 авариях погибли 4 ребенка, 26 детей получили ранения. Родителям необходимо ежедневно напоминать маленьким участникам дорожного движения правила безопасного поведения на улице и следить, чтобы дети их соблюдали. Водителям следует проявлять особое внимание во время движения на дворовых территориях, вблизи населенных пунктов, школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов", - отметили в УГАИ.





Также профилактическое мероприятие пройдет в Витебской области 27 августа, когда состоится единый день безопасности дорожного движения "Уроки безопасности изучайте с детства". В этот день взрослым еще раз напомнят основные причины ДТП с участием детей. Это незнание элементарных правил дорожного движения, отсутствие навыков и привычки соблюдать ПДД для пешеходов, велосипедистов, пассажиров транспортных средств, недисциплинированность или невнимательность на улице, а также недостаточный контроль со стороны родителей за поведением детей на дорогах.





Госавтоинспекция обращает внимание: дети не умеют предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля. Очень часто они переоценивают свои возможности, считая себя более быстрыми, ловкими, чем являются на самом деле. И задача взрослых - заложить у ребенка основы дорожной безопасности, разъясняя ПДД и показывая личный пример.





Ребенок никогда не виноват перед законом в ДТП, и поэтому роль водителей в обеспечении безопасности возрастает в разы. Им нужно быть предельно внимательными, выдержанными и предупредительными не только при проезде около учреждений образования, но и при приближении к пешеходным переходам, припаркованным автомобилям и другим препятствиям, ограничивающим обзор на проезжей части.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебской области пройдут акция "Внимание - дети!" и единый день безопасности дорожного движения С 25 августа по 5 сентября во время проведения акции "Внимание - дети!" транспортные средства в светлое время суток обязаны двигаться с включенными ближним светом фар...

"Наиболее распространенными ошибками детей, в результате которых случаются ДТП, являются переход дороги перед приближающимся транспортом, неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствия, переход дороги в неположенном месте", - рассказали в УГАИ. Для предотвращения несчастных случаев важно научить ребенка смотреть по сторонам, видеть опасность и реально оценивать свои шансы. Прежде чем сделать первый шаг с тротуара, нужно осмотреть дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.-0-