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В Минском районе на участке дороги Р65 сегодня временно ограничат движение

24.08.2021 09:37 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке дороги Р65 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Сегодня, 24 августа, с 15.00 до 16.00 на 4-м км автодороги Р65 Заславль - Дзержинск - Озеро вблизи поворота на ул. Вишневую Заславля Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее", - рассказали в УГАИ.

Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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24 августа, с 15.00 до 16.00 на 4-м км автодороги Р65 Заславль - Дзержинск - Озеро вблизи поворота на ул. Вишневую Заславля Минского района запланировано проведение...
 
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