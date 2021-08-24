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Столичный метрополитен с 25 августа переходит на зимний график работы

24.08.2021 10:19 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный метрополитен переходит на зимний график работы с 25 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

Интервал движения поездов по будням в утренние часы пик с 7.00 до 09.00 и в вечерние часы пик с 17.00 до 19.00 составит 2,5 мин. на первой и второй линиях. Аналогичная пауза между составами будет в пятницу с 16.00 до 18.30.

На третьей линии интервал движения поездов в утренние и вечерние часы пик составит 7 мин.

Станции открыты для приема пассажиров с 5.30 до 0.40. На станции "Купаловская" вход со стороны ул. К.Маркса открыт с 7.00 до 21.00.

Как отмечается, для осуществления поездки с пересадкой на станциях "Октябрьская" - "Купаловская", "Площадь Ленина" - "Вокзальная", "Фрунзенская" - "Юбилейная площадь" перед окончанием работы метрополитена прибывать на пересадочный узел стоит не на последнем, а на предпоследнем поезде.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Интервал движения поездов по будням в утренние часы пик с 7.00 до 09.00 и в вечерние часы пик с 17.00 до 19.00 составит 2,5 мин. на первой и второй линиях. Аналогичная пауза...
 
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