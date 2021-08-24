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Минская ТЭЦ-4 переведена на сжигание мазута для подготовки к отопительному сезону
24.08.2021 12:49 — | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 23 августа филиал "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго" переведен на режим сжигания мазута, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
"Такое решение принято в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду и необходимостью проверки оборудования. Данные работы позволят обеспечить бесперебойное снабжение населения и промышленных потребителей тепловой и электрической энергией в отопительный период", - отметили на предприятии.
В филиале подчеркивают, что контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках выбросов осуществляется аккредитованной лабораторией филиала, а также в автоматическом режиме системой контроля выбросов, установленной на дымовой трубе № 2.-0-
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Такое решение принято в связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду и необходимостью проверки оборудования. .
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