ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пуско-наладочные работы на линии по производству мармелада в Славгороде начнутся в ноябре

24.08.2021 13:05 — | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пуско-наладочные работы на новой линии по производству жевательного мармелада и жевательных конфет на ПТУП "Красный пищевик - Славгород" начнутся уже в ноябре текущего года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор ОАО "Красный пищевик" Евгений Свирид.

"Прямо сейчас в Славгороде проходит монтаж новой могульной линии по производству жевательного мармелада и жевательных конфет, мощность которой свыше 3 тыс. т продукта в год. Также полным ходом идет благоустройство прилегающей территории. В процессе завершения строительство пристраиваемых участков: хозяйственно-бытовой корпус (гардеробы, бытовки, душевые и так далее). Завершается монтаж очистных сооружений ливневых вод, систем вентиляции, отопления, водоснабжения. Подготовлен фундамент, и в середине сентября ожидается поставка с последующим монтажом блочно-модульной котельной. Пуско-наладочные работы планируют начать в ноябре", - отметил Евгений Свирид.

Появление новой линии в Славгороде предоставит местным жителям дополнительные рабочие места - для работы здесь необходимы около 100 человек. Кроме того, на белорусском рынке появятся полезные сладости из местного сырья. "Базовые виды продукции, которую будут производить здесь, - мармелады на основе желатина, агара, каррагинана, а также мармелад фруктово-желейный на основе пектина. Кроме традиционных сладостей, будем производить и инновационные варианты полезных конфет: мармелад на желатине повышенной пищевой ценности (с витаминами) для питания детей школьного и дошкольного возраста; мармелад для лиц, предпочитающих низкоуглеводные продукты питания, в том числе диабетический; оригинальные кондитерские изделия на основе биологически ценного растительного сырья; мармелад для питания при интенсивных физических нагрузках; желейные кондитерские изделия с использованием модифицированных крахмалов. Все это позволит сделать славгородские сладости импортозамещающей продукцией и обеспечить наших граждан вкусным и полезным белорусским жевательным мармеладом", - подчеркнул директор ОАО "Красный пищевик".

Кроме внутреннего рынка, новые сладости планируют поставлять в Китай, а также увеличить поставки мармелада в РФ, Польшу, Сингапур, Армению, Грузию, Монголию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Чехию, Молдову, Украину, Эстонию, Литву, Латвию, Израиль, Канаду.

Общая стоимость проекта составляет свыше Br40 млн. Открытие запланировано на первый квартал 2022 года.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Славгороде проходит монтаж новой могульной линии по производству жевательного мармелада и жевательных конфет, мощность которой свыше 3 тыс. т продукта в год....
 
Новости дня
Новости регионов
 
Минская ТЭЦ-4 переведена на сжигание мазута для подготовки к отопительному сезону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by