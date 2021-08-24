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Один из выходов станции метро "Институт культуры" будет закрыт на ремонт
24.08.2021 14:23 — | БелТА
Источник материала: БелТА
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции столичного метро "Институт культуры" будет закрыт на ремонт с 25 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.
"В связи с проведением ремонтных работ в период с 25 по 31 августа будет закрыт выход №3-2 станции "Институт культуры", - говорится в сообщении.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-
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"В связи с проведением ремонтных работ в период с 25 по 31 августа будет закрыт выход №3-2 станции "Институт культуры", - говорится в сообщении.
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