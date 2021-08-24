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Один из выходов станции метро "Институт культуры" будет закрыт на ремонт 

24.08.2021 14:23 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции столичного метро "Институт культуры" будет закрыт на ремонт с 25 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского метрополитена.

"В связи с проведением ремонтных работ в период с 25 по 31 августа будет закрыт выход №3-2 станции "Институт культуры", - говорится в сообщении. 

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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"В связи с проведением ремонтных работ в период с 25 по 31 августа будет закрыт выход №3-2 станции "Институт культуры", - говорится в сообщении.  
 
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