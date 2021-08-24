Участница педсовета: изучение героического прошлого своей страны способствует воспитанию истинных патриотов 

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Республиканского педагогического совета , передает корреспондент БЕЛТА. 24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изучение героического прошлого своей страны способствует воспитанию истинных патриотов. Об этом сказала учитель истории СШ №1 Лиды Наталья Лиханова сегодня во время пленарного заседания, передает корреспондент БЕЛТА.





"Вместе с ребятами мы создаем информационные программы, видеоролики, онлайн-игры, ведем патриотические рубрики в "Инстаграм" и "ВКонтакте", выпускаем газету "Юный пограничник", расширяя представления детей о достижениях страны на современном этапе, проводим мероприятия Школы активного гражданина, - рассказала она. - Ребята встречаются с представителями законодательной и исполнительной власти региона, БРСМ, Белорусского фонда мира, СМИ, руководителями предприятий. Такие открытые диалоги необходимы. Хотелось бы, чтобы в этих встречах активнее участвовали руководители республиканского уровня, парламентарии".





Наталья Лиханова считает, что изучение героического прошлого своей страны способствует воспитанию истинного патриота. На примерах подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны ребята учатся любить свою страну и защищать ее. Они участвовали в международном видеомосте "Мы помним", где наряду с другими школьниками из Беларуси и России в режиме онлайн рассказали о героическом прошлом своих земляков.





"Мои ребята сами разрабатывают интересные краеведческие проекты. Мы реализуем интернет-проект "Лида - город мужества", размещаем публикации о жизни города в годы войны, о деятельности партизан и подпольщиков, дополняя их фотографиями, архивными документами, - продолжила она. - Расширению кругозора детей об истории и развитии своей родины способствуют экскурсии. Мы любим пешеходные экскурсии, которые проходят у нас под девизом "Увидим сами - поделимся с друзьями". Совместно составляем схемы маршурутов, создаем видеоролики о посещаемых объектах и предлагаем их для просмотра другим".





"В нашем городе реализуется проект "Экономика. Личность, Будущее", в рамках которого школьники знакомятся с современным производством. Думаю, этот проект позволит детям выбрать профессию и увидеть перспективу будущего трудоустройства в регионе, - считает учитель. - В течение 5 лет наша школа реализует областной проект организации экскурсионной деятельности с посещением не менее 4 объектов в год. За это время мы с ребятами смогли посетить Брестскую крепость-герой, Хатынь, "Линию Сталина" и много других знаковых мест Беларуси".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участница педсовета: изучение героического прошлого своей страны способствует воспитанию истинных патриотов Наталья Лиханова считает, что изучение героического прошлого своей страны способствует воспитанию истинного патриота. На примерах подвига белорусского народа в...

Она считает, что назрела необходимость государственной программы, которая бы обеспечила финансирование экскурсий в рамках учебных предметов, как история, география, что позволило бы включить всех детей в экскурсионную деятельность.-0-