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Молодежный велопробег в Буда-Кошелево соберет более 100 участников

24.08.2021 17:37 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный велопробег пройдет 27 августа в Буда-Кошелево, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Ожидается, что на старт выйдут более 100 велосипедистов. Место встречи - площадь Ленина райцентра. Маршрут проляжет по городским улицам до могилы жертв войны, где запланированы возложение цветов и минута памяти, и обратно.

Всех желающих приглашают присоединиться к акции. Начало регистрации - в 14.20. Общий старт - 15.00. Главное условие - хорошее настроение.

На финише всех участников ожидают интерактивные площадки. БРСМ готовит также тематические сувениры.

Организаторами велопробега выступают отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел образования, спорта и туризма райисполкома, районная организация БРСМ.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Ожидается, что на старт выйдут более 100 велосипедистов. Место встречи - площадь Ленина райцентра. Маршрут проляжет по городским улицам до могилы жертв войны, где...
 
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