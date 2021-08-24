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ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси

24.08.2021 18:33 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Несвиж/Корр. БЕЛТА/. Средняя школа №4 Несвижа скоро отметит свое 30-летие. Это учреждение - одна из семи зеленых школ Беларуси, оно является опорным по экологическому воспитанию в районе. Здание школы окружено зелеными насаждениями: дендропарк, альпинарий, рокарий, ландшафтные композиции, малые архитектурные формы создают атмосферу уюта и гармонии с природой. Парк был заложен при открытии учебного заведения. Такое впечатление, что заботливыми руками педагогов сюда перенесена частичка парково-замкового комплекса.-0-
ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси
ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси
ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси
ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси

ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси
ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси
ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси
ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси
ФОТОФАКТ: Средняя школа №4 Несвижа - одна из семи зеленых школ в Беларуси
Фото Рамиля Насибулина
 
 
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Средняя школа №4 Несвижа скоро отметит свое 30-летие. Это учреждение - одна из семи зеленых школ Беларуси, оно является опорным по экологическому воспитанию в...
 
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