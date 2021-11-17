КГК Витебской области проведет горячую линию по выплате зарплат в натуральной форме

Источник материала: БелТА

17 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 23-24 ноября проведет горячую линию о фактах выплаты заработной платы работникам сельскохозяйственных организаций в натуральной форме, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Звонить можно будет с 10.00 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8(0212) 37-61-52 и 8(0212) 37-61-65. Кроме того, до 25 ноября по электронной почте kgkvitebsk@mail.belpak.by (с пометкой "Предложение, натуральная оплата") можно написать о фактах выплаты заработной платы в натуральной форме и других вопросах по теме.

Ведомство за январь - сентябрь текущего года в 9 из 17 изученных сельхозорганизаций выявило случаи оплаты труда работников продукцией вместо денег. После проверок к административной ответственности Комитет госконтроля привлек 9 должностных лиц на Br800, Витебское областное управление Департамента инспекции труда - 54 юридических лица на Br15,8 тыс. и 83 физлица оштрафованы на Br9,4 тыс.-0-