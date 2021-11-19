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ФОТОФАКТ: В повышенном спросе у беженцев – чипсы и газировка. Ажиотаж у автолавки в ТЛЦ

19.11.2021 13:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Автолавка, которая работает днем на территории транспортно-логистического центра, пользуется повышенным спросом у беженцев. Они сами попросили организовать торговлю в центре временного пребывания.

В ТЛЦ находятся около 2 тыс. беженцев. Центр временного пребывания был организован по поручению Президента Беларуси. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить беженцев всем необходимым. Здесь организовано питание, есть вода, спальные принадлежности, пункт вакцинации, круглосуточно дежурят медики. Ежедневно в ТЛЦ беженцам доставляют около 8 тонн продуктов.-0-

 
 
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В ТЛЦ организовано питание, есть вода, спальные принадлежности, пункт вакцинации, круглосуточно дежурят медики.
 
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