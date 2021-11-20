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ФОТОФАКТ: Новобранцы 103-й воздушно-десантной бригады приняли присягу
20.11.2021 12:39 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20 ноября на строевом плацу 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады состоялась торжественная церемония принятия военной присяги военнослужащими срочной военной службы из числа нового пополнения. Присягу приняли около 500 новобранцев.-0-
Фото Александра Хитрова
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20 ноября на строевом плацу 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады состоялась торжественная церемония принятия военной присяги...
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