|
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
20.11.2021 14:21 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сегодня более 500 военнослужащих молодого пополнения и военнослужащих контрактной службы Брестского гарнизона приняли военную присягу на площади Церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".-0-
Фото Вадима Якубёнка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня более 500 военнослужащих молодого пополнения и военнослужащих контрактной службы Брестского гарнизона приняли военную присягу на площади Церемониалов...
|
Архив (Новости регионов)