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ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости

20.11.2021 14:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сегодня более 500 военнослужащих молодого пополнения и военнослужащих контрактной службы Брестского гарнизона приняли военную присягу на площади Церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".-0-

Фото Вадима Якубёнка

ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня более 500 военнослужащих молодого пополнения и военнослужащих контрактной службы Брестского гарнизона приняли военную присягу на площади Церемониалов...
 
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