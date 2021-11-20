ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лучшие студотряды Минской области наградят в Мачулищах 24 ноября

20.11.2021 16:23 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие студенческие отряды Минской области наградят во время регионального форума "Молодость. Труд. Единство", который пройдет в Мачулищах 24 ноября, сообщили БЕЛТА в Минской областной организации ОО "БРСМ".

Во время форума грамотами, благодарностями и ценными призами будут отмечены лучшие командиры и комиссары студенческих групп столичного региона. Также будут названы строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические и сервисные отряды, ставшие победителями в этом году.

Во время мероприятия участники возложат цветы к мемориальному комплексу "121-й Гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк" и посетят с экскурсией 50-ю смешанную авиабазу ВВС и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В составе 180 студенческих отрядов Минской области на условиях оплаты труда работали около 2 тыс. юношей и девушек. Они участвовали в благоустройстве придомовых территорий, молочно-товарных ферм, помогали в прополке сельскохозяйственных культур и уборке урожая, были задействованы в качестве подсобных рабочих на сортировке овощей, выкладке товаров, занимались воспитательной работой в детских оздоровительных лагерях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время форума грамотами, благодарностями и ценными призами будут отмечены лучшие командиры и комиссары студенческих групп столичного региона. Также будут...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by