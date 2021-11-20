Жители деревни Жары превратили заброшенное здание в Дом культуры с ФАПом и кафе, которого здесь никогда не было

Источник материала: БелТА

Раньше деревня Жары Вилейского района была центром сельсовета со школой, клубом, почтой, магазинами. Но местный исполком упразднили, и со временем здесь остался только один сельмаг. Теперь в деревне живет около 80 человек, преимущественно пенсионеры. Но они не собираются ставить крест на своих Жарах и в этом году превратили пустующее здание в место, которое заменяет им и Дом культуры, и ФАП, и даже кафе, которого здесь никогда не было.

Точкой сбора местных жителей раньше был Дом культуры. Приходили сюда не только на концерты и дискотеку, а и на прием к врачу, приезжавшему из Людвиновской амбулатории, организовывали там собрания. Однако примерно 12 лет назад клуба не стало.

- Заведующего уволили, здание вскоре разобрали на дрова. Почему так произошло - никто не знает. Клуб был очень хороший, много людей приходило, - вводит в курс дела местный старожил Евгений Полудворянин.

Так сельчане лишились своего единственного места досуга. Встречи с тех пор проходили на улице, возле магазина. Медицинскую помощь стали оказывать на дому в персональном порядке, а про концерты и вовсе пришлось забыть. Казалось, деревня постепенно умирает. Но местные жители не собирались сдаваться и на одной из встреч с председателем Вилейского райисполкома попросили выделить им помещение, где могли бы собираться.

- Нам предложили занять пустующее здание бывшего сельсовета, принадлежащее местному хозяйству. Когда здание опустело, в нем "поработали" мародеры: практически разобрали печку, растаскали шифер с крыши. Учитывая, что предстоял большой ремонт, я опросила людей, хотят ли они заняться восстановлением. Все согласились: сложности никого не испугали, - рассказывает староста деревни Инна Лисица.

Именно она и стала тем, кто организовавал жителей Жаров на работу. Первым делом привели в порядок прилегающую территорию: скосили бурьян, убрали кустарники, которыми здесь все заросло. Затем перешли к самому зданию. Руководить работами доверили здешнему умельцу Валерию Качану:

- Решили восстанавливать только половину здания - все не осилили бы финансово. Для начала вынесли мусор, которого здесь было навалом. После этого сразу занялись крышей, так как вода текла практически отовсюду, естественно, здание постепенно разрушалось. Потом вставили окна, очистили и покрасили полы и стены, поменяли плинтуса. Полностью заменили всю проводку: колхоз помог с электриком. Восстановили лестницу у входа, от старой даже ступенек не осталось, и печку - потихоньку, по кирпичику.

На всю работу ушло около четырех месяцев. При этом в восстановлении постройки участвовали практически все жители Жаров: одни помогали с ремонтом, другие финансово.

- Когда ходила по деревне и собирала деньги, никто не отказывал. Даже дачники, которые бывают тут только летом, и те изъявили желание помочь рублем. Это стало для меня очень приятным удивлением, - рассказывает Инна Лисица.

Удалось собрать около тысячи рублей. Эти деньги пошли на покупку краски, электрики и стройматериалов. А вот интерьеры собирали, как говорится, с миру по нитке.

- Сельсовет отдал нам свои старые, но в хорошем состоянии кресла из зала заседаний. Райисполком подарил микроволновку. Местная молодежь скинулась на музыкальный центр. А все остальное приносили жители деревни: столовые приборы, столы, лавочки. Вместе сбросились на чайник. Со временем кое-как обставились, - говорит староста.

После того, как все работы были позади, сельчане решили придумать название своему новому месту. Евгений Полудворянин предложил "Хуторок":





- Потому что уютное место, вдали от всего и никому не мешает. Я даже хотел сделать из пенопласта большую вывеску на все здание, но не было ни материалов, ни времени, потому нашел фанеру, подписал ее и повесил у входа.

Сейчас "Хуторок" - центр притяжения всех жителей Жаров. Сюда регулярно наведываются с выездными концертами из людвиновского Дома культуры, проводятся встречи с местной властью, не так давно приезжали врачи, чтобы провести вакцинацию. А еще здесь постоянно проходят праздники.

- Летом отмечали Купалье. Гуляли до четырех утра: танцы, музыка, песни. Приходили даже минчане, которые гостили на дачах. Для них это такая ностальгия была. Молодежь тут постоянно отмечает дни рождения. Да и мы можем собраться, чаю попить с баранками, - уверяет Валерий Качан.

Собираются сельчане здесь встретить и Новый год. Инна Лисица говорит, что уже все договорились прийти сюда после 12 часов ночи, чтобы вместе отметить любимый праздник:

- А чтобы атмосфера была максимально новогодняя, хотим поставить большую елку и украсить ее игрушками и гирляндами, повесим огоньки. Уже собрали на это деньги. Можно с уверенностью сказать, что после появления "Хуторка" деревня обрела второе дыхание. Здесь люди очень активные и готовы вкладывать и свою энергию, и даже деньги, чтобы жизнь продолжала кипеть. Возможно, в будущем мы сможем привести в порядок и вторую часть здания. Наша мечта - сделать там большой танцевальный зал.

Вадим БАННЫЙ,

фото Егор ПАВЛЮЩИК,

газета "7 Дней" .-0-