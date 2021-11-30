Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках в Минске

Источник материала: БелТА

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На протяжении дня на различных участках дорог Минска будут работать датчики контроля скорости. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, что сегодня, 30 ноября, мобильные датчики контроля скорости работают с 08.00 до 20.00 на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 - на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Партизанском, 8 (60 км/ч), пр.Партизанском, 108 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70А (60 км/ч), 41-м км МКАД (90 км/ч). С 20.00 до 03.00 - на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными и учитывать погодные условия.-0-