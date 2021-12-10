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Пресс-конференция о региональном форуме #GBCregions в Могилеве пройдет сегодня в БЕЛТА

10.12.2021 07:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Проведение регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Пятый региональный форум пройдет в Могилеве 14 декабря. Его основная тематика - цифровизация промышленности, транспорта и строительства. Будут представлены крупные цифровые проекты, связанные с использованием технологий 5G для обеспечения роботизированного и дистанционного управления техникой, цифровые двойники и другие. Отдельное внимание на форуме будет уделено вопросу организации защиты персональных данных и основным положениям закона "О защите персональных данных".

Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступили организаторами этого мероприятия. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Могилевского облисполкома.

Подробнее о проведении цифрового форума в Могилеве расскажут участники пресс-конференции:

Алексей Цымбалов - директор РУП "Национальный центр обмена трафиком",

Руслан Страхар - заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета,

Ольга Жук - заместитель председателя Бобруйского городского исполнительного комитета,

Роман Градусов - директор РУП "Национальный центр электронных услуг",

Олег Седельник - генеральный директор ООО "Белорусские облачные технологии".

Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступили организаторами этого мероприятия....
 
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