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Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках

10.12.2021 07:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости установлены в 12 местах Минска, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.

С 7.00 до 20.00 мобильные системы будут следить за ситуацией на 36-м км МКАД, где действует ограничение скорости до 90 км/ч.

С 8.00 до 20.00 под контролем будет ул.Радиальная, 54 (60 км/ч).

С 12.00 до 24.00 будут фиксироваться нарушения на ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 80 (70 км/ч), пр.Притыцкого, 60 к.5 (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Пушкина, 55 (60 км/ч) и ул.Академической, 30 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 датчик будет установлен на пр.Независимости, 45 (60 км/ч).

ГАИ призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
 
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