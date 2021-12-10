Источник материала: БелТА

10 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском райисполкоме сегодня состоится областной семинар "Актуальные вопросы организации службы "одно окно" местных исполнительных и распорядительных органов", сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

В мероприятии примут участие эксперты по этой теме, управляющие делами и руководители служб "одно окно" исполкомов Витебской области. Во время семинара участники ознакомятся с деятельностью службы в Орше, смогут обменяться опытом в организации ее деятельности. "Ключевыми темами станут существующие практики оказания административных процедур по принципу одного окна, роль Министерства юстиции в правовом регулировании системы работы административных процедур, развитие информатизации и внедрение идентификационных карт (ID-карт) для оказания админпроцедур и электронных услуг", - рассказали в облисполкоме. Участники также затронут вопросы перспектив и направлений дальнейшего совершенствования работы служб, создания комфортных условий для граждан и бизнеса при обращении в "одно окно".

В Оршанском райисполкоме такая служба действует с 2009 года и стала одной из первых в Витебской области. Сразу она начинала свою работу с 30 административных процедур: в основном по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства. Сегодня служба "одно окно" в Орше принимает заявления по 236 административным процедурам в отношении граждан и юрлиц. За 11 месяцев нынешнего года служба обработала почти 10 тыс. заявлений от жителей и бизнеса.-0-