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Мини-ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Могилеве 14 декабря

13.12.2021 07:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Могилеве 14 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защиты Могилевского горисполкома.

"Целевая электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Могилеве 14 декабря. Ярмарка будет организована в интернете на сайте e-vacancy.by. Эта площадка предоставит возможность активного диалога в режиме онлайн с нанимателями Могилева", - отметили в управлении.

В мероприятии примут участие организации областного центра. Будет представлено более 200 вакансий. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.

Целевая ярмарка вакансий пройдет с 10.00 до 12.00.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В мероприятии примут участие организации областного центра. Будет представлено более 200 вакансий. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной...
 
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