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Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 13 участках столицы

13.12.2021 07:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 13 участках столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Под контролем мобильных систем с 07.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 будет 36-й км МКАД, где действует скоростное ограничение в 90 км/ч.

С 08.00 до 20.00 скоростные нарушения будут фиксироваться на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).

С полудня до полуночи датчики будут работать на ул.Притыцкого, 38, пр.Пушкина, 70A, пр.Партизанском, 8, ул.Орловской, 66, пр.Жукова, 17, ул.Ташкентской в районе моста р.Свислочь, ул.Кальварийской, 58/1, ул.Ленина, 46, где разрешен скоростной максимум 60 км/ч, а также пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

С 20.00 до 03.00 в фокусе мобильных контролеров окажется ул.Московская, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

В Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.
 
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