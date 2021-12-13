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КГК Витебской области проведет горячую линию о проблемах при закупках дров и брикетов

13.12.2021 08:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 17 декабря проведет горячую линию о проблемах при исполнении заявок граждан по закупке дров и топливных брикетов, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Звонки будут принимать с 9.30 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-61-78 и 8 (0212) 37-61-76.

По инициативе КГК области были реализованы резервы по снижению стоимости производимой предприятиями ЖКХ тепловой энергии. В частности, урегулирован вопрос формирования цен на древесное топливо от лесхозов, приняты меры для создания надлежащих условий хранения топлива на крытых складах и под навесами. "С приходом зимы особое внимание уделяется ситуации с обеспеченностью населения твердыми видами топлива. По информации лесохозяйственных предприятий и ОУП "Витебскоблтоп", проблемные вопросы по снабжению населения дровами отсутствуют, заявки потребителей удовлетворяются в установленный законодательством срок, ежемесячно обеспечивается запас дров. В то же время поступающие от граждан обращения свидетельствуют о возможном наличии недостатков в снабжении древесным топливом", - подчеркнули в областном Комитете госконтроля.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Звонки будут принимать 17 декабря с 9.30 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-61-78 и 8 (0212) 37-61-76.
 
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